Ucraina, Kiev emetterà bond di guerra per finanziare le forze armate

L'Ucraina intende emettere "bond di guerra" per finanziare le sue forze armate.

"In un momento di aggressione militare della Russia, il ministero delle Finanze offre ai cittadini, alle aziende e agli investitori stranieri la possibilità di sostenere il budget dell'Ucraina investendo in bond governativi militari", afferma Kiev. L'asta è in calendario per martedì.