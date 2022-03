Ucraina, Banca Mondiale: al lavoro per pacchetto aiuti da 3 miliardi di dollari

La Banca Mondiale ha annunciato di essere al lavoro per un pacchetto di aiuti da 3 miliardi di dollari per l'Ucraina, che includerà almeno 350 milioni di dollari in fondi immediati.

La prima tranche degli aiuti "sarà presentata al Consiglio per l'approvazione questa settimana, seguita da altri 200 milioni per salute e istruzione", ha annunciato il presidente della Banca Mondiale, David Malpass, in una dichiarazione congiunta con l'amministratore delegato del Fmi, Kristalina Georgieva.