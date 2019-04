Uber verso ipo da 10 miliardi di dollari per sbarcare a Wall Street

Uber, uno dei leader della sharing economy con il suo servizio di trasporto via app, è in procinto di lanciare un'ipo da 10 miliardi di dollari per sbarcare a Wall Street. Secondo l'agenzia Bloomberg, l'azienda potrebbe depositare giovedì i documenti per potersi quotare alla Borsa americana. Se la cifra sarà confermata, l'ipo di Uber potrebbe essere la maggiore dell'anno e fra le 10 maggiori di tutti i tempi.