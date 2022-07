Twitter fa causa a Musk per costringerlo all'acquisizione

Il patron di Tesla ha annunciato nei giorni scorsi di non voler più procedere con l'acquisto di Twitter. Musk ha rinunciato all'operazione perché, a suo parere, l'azienda non era stata in grado di provare che i profili fake fossero meno del 5% del totale.

Il social network in settimana ha dato mandato a un prestigioso studio legale di intentare causa. Musk ha accusato i vertici di Twitter di non aver fornito tutti i dati relativi alla presenza di account falsi e spam sul social network: informazioni che il miliardario e i suoi collaboratori ritengono strategiche per valutare con esattezza le prospettive di business della compagnia. In particolare, Musk ha accusato l'azienda di aver "sviato di proposito l'opinione pubblica, ostacolando qualsiasi tentativo di ottenere informazioni più approfondite".