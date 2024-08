Turismo, tassa di soggiorno riscossa solo da un Comune idoneo su cinque

A riscuotere la tassa di soggiorno in Italia è un numero di Comuni in costante crescita, ma ancora molto inferiore rispetto agli aventi diritto. Se in teoria sono almeno 5.730 gli enti locali idonei, solo uno su cinque applica effettivamente il tributo. E nel 2023 l'hanno quindi incassato solo 1.268 Comuni, il 22% del totale, secondo quanto rivela un'elaborazione del Centro studi enti locali basata su dati di ministero dell'Economia, Banca d'Italia e Istat. Un numero basso rispetto a quello potenziale, ma in aumento negli anni: a imporre la tassa nel 2022 sono stati infatti solo 1.143 Comuni, nel 2021 1.059, nel 2020 1.046 e nel 2019 1.003.