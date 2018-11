Turismo, Istat: numeri da record nel 2017, gli arrivi aumentano del 5,3%

Il turismo segna un nuovo record in Italia. L'ultimo report dell'Istat segnala infatti che nel 2017 c'è stato un nuovo massimo storico dopo quello del 2016, con oltre 420 milioni di presenze (il 4,4% in più) e 123 milioni di arrivi (il 5,3% in più), con una crescita superiore alla media europea. Il primo Paese di provenienza dei turisti stranieri in Italia resta la Germania , con il 14,1% del totale. Seguono Francia, Gran Bretagna e Usa.

Boom di arrivi extra-alberghieri: +10,2% - Continua la crescita negli esercizi extra-alberghieri italiani. Secondo il report dell'Istat sul 2017 si contano 145,5 milioni di presenze (+7,5% sul 2016) e 29,4 milioni di arrivi (+10,2%), con una permanenza media di quasi cinque notti. Negli alberghi le presenze toccano i 275,1 milioni e gli arrivi 93,8 milioni (rispettivamente +2,8% e +3,9% sull'anno precedente). In media la permanenza negli alberghi si conferma pari a 2,9 notti per cliente.



Maggiore crescita delle presenze al Sud Italia - Gli aumenti più consistenti in termini di presenze si sono registrati in Sicilia (+7,3% rispetto al 2016), Basilicata (+6,5%), Piemonte (+6,3%) ed Emilia-Romagna (+6,0%). In generale la crescita delle presenze è stata più forte nel Mezzogiorno. Negli esercizi ricettivi dei primi 50 Comuni italiani si concentrano quasi 171 milioni di presenze, pari al 40,6% del totale. Queste destinazioni, nel loro complesso, assorbono un terzo delle presenze della componente residente della clientela (32,7%) e quasi la metà (48,5%) di quella dei non residenti e sono principalmente localizzate nell'Italia settentrionale.



Roma si conferma la principale destinazione con quasi 27 milioni di presenze (il 6,4% del totale nazionale), seguono Milano e Venezia (entrambe al 2,8%). Se si guarda alla sola clientela estera, la quota di turisti stranieri ospitati nella Capitale raggiunge circa il 9% del totale. la Serenissima si posiziona al secondo posto della graduatoria, se si considera la sola clientela non residente (4,8% delle presenze straniere).