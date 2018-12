Turismo, cresce la spesa per le vacanze invernali: +12%

Il turismo offrirà un surplus sulla bilancia commerciale tra gennaio e marzo 2019 di 1,5 miliardi di euro, 300 milioni in più dell'anno scorso. Intanto l'indice di fiducia del viaggiatore riportato dall'osservatorio Confturismo Piepoli sta calando: 66 punti a novembre contro i 70 di ottobre.



Crescono le mete europee, riparte l'Egitto - Aumentano, rispetto al 2017, gli italiani che trascorreranno le loro vacanze invernali all'estero, soprattutto nella fascia d'età dai 18 ai 35 anni. Il 56% della spesa in vacanze tra gennaio e marzo 2019 si riverserà su destinazioni europee. Sarà forte la crescita anche dell'Africa, trainata dall'Egitto che dopo le tensioni e gli attentati degli anni scorsi riparte alla grande puntando sul turismo. Nel complesso il 10% della spesa per i viaggi all'estero si rivolgerà verso mete africane, con un +2% rispetto allo scorso anno.



Si rafforzerà, nei prossimi mesi invernali, il flusso in Italia dei turisti stranieri provenienti da Germania, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Stando ai dati, si riaffaccia prepotentemente sul mercato la concorrenza di destinazioni come l'Egitto con un +180% di prenotazioni in inverno da parte ad esempio dei francesi, ma anche Grecia, Tunisia e Turchia. Crescono i flussi negli aeroporti italiani, dove si prevedono 22,7 milioni di passeggeri internazionali 1 milione in più rispetto al 2017. Al Sud e nelle Isole, come avvenuto per l'estate, toccherà la crescita maggiore con 420mila passeggeri in più dell'anno scorso.