Turismo, Confcommercio: 29 milioni di italiani pronti a partire | Cresce il budget pro capite a disposizione: 1.190 euro, +10% sul 2023

La spesa media pro capite prevista è di 750 euro a luglio, 910 euro in agosto - il mese con la maggiore incidenza di vacanze lunghe - e 760 euro a settembre. A giugno questo valore si attesta a 630 euro. Alla domanda su dove pernotteranno in viaggio, le risposte del campione da un lato individuano le classiche strutture turistico-ricettive - alberghi, villaggi vacanza, campeggi e resort - alle quali si indirizzano complessivamente oltre 4 italiani su 10, di cui oltre la metà in alberghi - e dall'altro le seconde case di proprietà o l'ospitalità presso amici e parenti, scelte nel 14% dei casi, che diventano il 17% per le vacanze più lunghe. Per b&b e affitti brevi invece, la preferenza appare più legata alla durata del viaggio. I primi sono scelti addirittura nel 22% dei casi per vacanze brevi, scendendo al 13% per quelle di 7 giorni o più. Per i secondi la tendenza è esattamente opposta: si va dal 9% per gli short break al 14% nelle vacanze più lunghe.