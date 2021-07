Turismo, Coldiretti: a luglio in partenza 14,8 milioni di italiani

Sono 14,8 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno (ma il dato resta inferiore a quanto registrato nel 2019, prima della pandemia). E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè. Le vacanze 2021 registrano una netta preferenza verso le mete nazionali, soprattutto per i limiti e le incertezze ancora presenti per i viaggi all'estero nonostante l'arrivo del Green pass.

La spiaggia resta la meta preferita - La conferma che l'emergenza Covid abbia condizionato la scelta del luogo è rappresentata dal fatto che ben il 33% dei vacanzieri resta all'interno della propria regione e solo il 6% prevede di andare all'estero. Se la spiaggia resta la meta preferita, tiene il turismo in montagna e quello di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città.

La maggioranza degli italiani in viaggio - precisa la Coldiretti - ha scelto di riaprire le seconde case di proprietà o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto. Ma nella classifica delle preferenze ci sono anche le pensioni e gli alberghi e molto gettonati sono gli agriturismi.

Più turisti dall'estero - Più marcato l'aumento delle presenze dall'estero con un 1/3 di arrivi in più di turisti stranieri fra luglio e agosto anche grazie al via libera del Green pass, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isnart. Una previsione che - sottolinea la Coldiretti - conferma la buona percezione a livello internazionale dell'andamento della campagna vaccinale contro il Covid e della riduzione dei nuovi contagi in Italia.

Cibo e vino locale, vacanze Made in Italy - Tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani e stranieri accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, c'è la ricerca di cibo e vino locale, diventata il vero valore aggiunto delle vacanze Made in Italy nel 2021 con circa 1/3 del budget destinato proprio all'alimentazione per consumi al ristorante o per l'acquisto di souvenir.