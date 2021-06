Covid, aumentano casi variante delta: 2 settimane lockdown per Sidney

Ansa

Due settimane di lockdown per Sidney, in Australia, da oggi e fino alla mezzanotte di venerdì 9 luglio. Lo hanno deciso le autorità politiche locali, di concerto con quelle sanitarie. A Sidney, come riportano i media, sono stati registrati oltre 80 casi di contagio da variante delta. Un dato che ha spinto il governo ad adottare il lockdown.