Trump o Harris: cosa cambia per il settore energetico secondo Neuberger Berman

ENERGIA PULITA SEMPRE PIÙ ECONOMICA

Resta il fatto che negli ultimi anni l'energia pulita è diventata più competitiva in termini di costi, costituendo una quota crescente del mix di combustibili necessario per far funzionare l'economia statunitense e riducendo al contempo le emissioni di gas serra. Inoltre, dal momento che il sistema di governo del paese è decentralizzato, molte delle decisioni in materia di energia vengono in realtà prese dagli stati, limitando l'impatto della Casa Bianca. “Nel frattempo la domanda di energia è in costante aumento in tutta l'economia e il gas naturale, a combustione relativamente pulita, dovrebbe rimanere una componente chiave del quadro energetico per molti anni a venire, indipendentemente da chi vincerà le elezioni. E’ inoltre probabile l’affermazione di un mix di fonti di combustibile che forniscano la migliore combinazione di affidabilità, minori emissioni e convenienza” riferiscono i due manager di Neuberger Berman.