Tria: "Stiamo cercando spese da tagliare per evitare aumento Iva"

"Stiamo cercando quali sono le spese correnti che possono essere ridotte e utilizzate per evitare l'aumento dell'Iva, almeno non pienamente, e vedere in che modo si può ridurre la pressione fiscale". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando al Meeting di Rimini della prossima legge di Bilancio. "Nel frattempo - ha aggiunto - già nel corso dell'anno abbiamo riguadagnato spazi di manovra fiscale".