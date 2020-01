Tokyo, la Borsa chiude in calo: Nikkei -0,45%

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo, per la prima volta in quattro sedute, con gli investitori che guardano agli sviluppi sulle trattative del commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Il Nikkei segna un ribasso dello 0,45% a quota 23,916 punti. La fase di incertezza si ripercuote sul mercato valutario, con lo yen che arresta la fase di indebolimento sul dollaro, a 109,90, e sull'euro a un valore di 122,40.