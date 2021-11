Tim, Cda rende nota l'offerta amichevole di Kkr: 50 centesimi ad azione

Quattro ore di Cda straordinario , per prendere atto dell' offerta pubblica di acquisto "amichevole " del fondo Kkr , per l'acquisizione del 100% delle azioni ordinarie e di risparmio di Tim . Obiettivo il delisting. Tim ha reso noto che Kkr mira a ottenere "il gradimento degli amministratori della società e il supporto del management".

L'offerta di Kkr Al momento la due diligence stimata dovrebbe durare quattro settimane e deve ottenere l'ok dei "soggetti istituzionali rilevanti", e passare il vaglio del 'golden power' del governo. L'offerta di Kkr prevede un prezzo "non vincolante, anche meramente indicativo" di 0,505 euro per azione ordinaria o di risparmio, da pagare interamente per cassa.

Tim valutata circa 11 miliardi L'offerta per l'acquisizione del 100% delle azioni ordinarie o di risparmio valuta Tim intorno agli 11 miliardi di euro, circa il 45% in più rispetto al valore della società alla chiusura della Borsa venerdì.



La manifestazione di interesse La manifestazione di interesse per l'acquisto del gruppo da parte del fondo americano Kkr, riportata sulle pagine del Corriere della Sera, aveva scombinato le acque già agitate da sabato, con il Cda anticipato rispetto alla data in cui era stato fissato, il 26 novembre. Tra l'apprensione della politica e il ruolo per ora defilato del governo.

Si conferma così la richiesta di un responso entro quattro settimane da parte degli statunitensi. Nella giornata di domenica l'azionista di maggioranza Vivendi, con il 23,75% delle azioni, aveva fatto sapere tramite un portavoce di essere "un investitore a lungo termine in Telecom" e di esserlo "stato fin dall'inizio", ribadendo "il suo desiderio e la sua volontà di lavorare al fianco delle autorità italiane e delle istituzioni pubbliche per il successo a lungo termine di Tim".

Nessun contatto con nessun fondo dunque, né "più specificamente, con Cvc", magari per cercare alternative da contrapporre a Kkr. Advent e Cvc, nel frattempo, si sono detti aperti al dialogo con tutti gli stakeholders per identificare in modo trasparente una soluzione di sistema per il rafforzamento industriale di Tim.

L'ipotesi di un "supercomitato" del governo Mentre si svolgeva il Cda il governo ha iniziato a lavorare all'ipotesi di un 'supercomitato' di ministri ed esperti per valutare la possibilità di esercitare il golden power a tutela della rete nel caso in cui un altro investitore straniero, come il fondo statunitense Kkr, faccia il suo ingresso in Tim. Nel comitato dovrebbero figurare i ministri dell'Economia Daniele Franco, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dell'innovazione digitale Vittorio Colao, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il sottosegretario con delega ai servizi segreti Franco Gabrielli, il consulente economico di Chigi Francesco Giavazzi e il capo di gabinetto del Mef Giuseppe Chiné.