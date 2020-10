TikTok prima app al mondo per download e ricavi

Né Facebook né WhatsApp o tantomeno YouTube: l'app più scaricata al mondo nel terzo trimestre 2020 è TikTok. Secondo i dati diffusi da Sensor Tower, l'applicazione cinese per i mini video guida la classifica totale e si piazza al primo posto nell'App Store (Apple) e in Google Play (Android). Un successo ancora più rilevante considerato che TikTok è stata bandita in India e a settembre è finita nel mirino del governo Usa.

BOOM GLOBALE PER I DOWNLOAD

Nel terzo trimestre del 2020 abbiamo assistito a un vero e proprio boom a livello globale delle applicazioni, sia in termini di download assoluti che per quanto riguarda la spesa. Il numero di download di app è cresciuto, secondo i dati raccolti da Sensor Tower, del 23,3% rispetto al terzo trimestre del 2019, con 36,5 miliardi di app installate.

E PER I RICAVI

Molto confortanti anche i dati sui ricavi, con un incremento del 32% nel periodo luglio-settembre 2020: 29,3 miliardi di dollari contro i 22,2 miliardi dello stesso periodo del 2019. I dati confermano la tendenza a spendere di più da parte dei clienti Apple, con 19,3 miliardi di dollari contro 10,3 miliardi degli utenti dello store Google.

DOMINIO TIKTOK

Escludendo i giochi, TikTok occupa la prima posizione anche nella classifica delle app più redditizie, pur registrando notevoli differenze tra Apple e Android. Se TikTok, infatti, è prima per ricavi nell'App Store, nella classifica Google non compare neanche tra primi dieci. Il mercato dei giochi, invece, è dominato da Among Us per numero di download e da Honor of Kings (Arena of Valor in Italia) per ricavi.

