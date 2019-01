Tesoro, collocati 10 miliardi di Btp dopo record di ordini

Il Tesoro ha collocato il Btp 15 anni (con scadenza a marzo 2035) per un ammontare record di 10 miliardi di euro. Sono stati raggiunti ordini per 35 miliardi, altra cifra mai raggiunta prima, a dimostrazione di un ritorno di interesse dagli investitori per il debito sovrano italiano. Il rendimento è stato fissato a 3,41%, non lontano da quello del Btp usato come benchmark con scadenza a settembre 2033, che ha un rendimento del 3,23%.