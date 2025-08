Tesla "premia" Elon Musk con un nuovo pacchetto di azioni da 29 miliardi di dollari

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha deliberato l'assegnazione di 96 milioni di azioni vincolate al suo Ceo, Elon Musk, un pacchetto dal valore stimato di circa 29 miliardi di dollari. Questa decisione, comunicata ufficialmente nelle ultime ore, giunge a sei mesi di distanza da una sentenza giudiziaria che aveva bloccato un precedente piano di compensazione da 56 miliardi, approvato nel 2018 e successivamente impugnato da un'azionista. Il nuovo pacchetto azionario rappresenta una mossa strategica con cui il vertice di Tesla intende garantire la permanenza di Musk al timone dell'azienda automobilistica. In una nota ufficiale, la società ha definito l'assegnazione un "premio in buona fede", sottolineando l'importanza della leadership dell'imprenditore miliardario per la crescita e l'innovazione dell'azienda.