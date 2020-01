Telemarketing selvaggio, stretta sulle chiamate ai cellulari: via libera dal Cdm

Stretta alle promozioni dei call center, anche sui cellulari. È la sintesi del nuovo regolamento redatto, in maniera congiunta, dalla presidenza del Consiglio e dal Ministero dello Sviluppo Economico e approvato nel consiglio dei Ministri che di fatto “apre” il Registro delle opposizioni anche ai numeri mobili. Le nuove norme riguardano il trattamento delle numerazioni telefoniche mediante l'impiego del telefono e l'invio di posta cartacea per la diffusione di materiale pubblicitario o la vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il testo, tra l'altro, attua l'estensione, prevista dalla nuova normativa, della disciplina del registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, comprendendo anche quelle non riportate negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici, che fino ad oggi ne erano escluse. Inoltre, il regolamento adegua e rende omogenea la normativa in merito all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi telefonici.

In particolare, la possibilità per gli utenti di indicare i soggetti nei confronti dei quali intendono revocare l'opposizione al trattamento dei dati personali, già prevista per le comunicazioni telefoniche, è stata estesa alle comunicazioni via posta cartacea.

Il regolamento approvato, è da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ma per l’entrata in vigore bisognerà aspettare la fine del 2020. Prima sono previste consultazioni con operatori e consumatori e il parere del Garante Privacy.