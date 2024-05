Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato tutte le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del settore taxi per rispondere alle richieste di incontro in relazione allo sciopero indetto per il 5 e 6 giugno. La riunione, riferisce una nota del Mit, è fissata alle ore 10 di martedì 4 giugno nella Sala Parlamentino del ministero.