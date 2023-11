Taxi, arriva circolare sblocca licenze: "Regole più semplici"

Vista la carenza dei taxi sulle strade italiane, il ministero del Made in Italy e quello dei Trasporti hanno emesso una circolare esplicativa al decreto Asset sulle procedure per avere più auto bianche.

Si tratta di regole semplificate, spiegano i due ministeri, che "permettono ai Comuni di rilasciare licenze taxi aggiuntive, temporanee" e che" consentono ai Comuni capoluogo di Regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, di incrementare il numero delle licenze in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, con un concorso straordinario con procedura accelerata". L'Antitrust aveva richiamato Roma, Milano e Napoli per il numero inadeguato di taxi.