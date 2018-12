Tav, imprenditori in piazza per dire "sì" alla Torino-Lione: "Pazienza al limite" | No Tav: "Difendono ricca commessa"

Le dodici associazioni d'impresa, presenti all'incontro "Infrastrutture per lo sviluppo-Tav, L'Italia in Europa", rappresentano complessivamente 13 milioni di lavoratori e oltre il 65% del Pil. L'iniziativa è stata organizzata simbolicamente presso le Ogr, le ex Grandi Officine Riparazioni di Torino dove si riparavano i treni dalla metà dell'Ottocento.



La voce delle imprese - "Il messaggio è un chiaro sì alla Tav Torino-Lione, sì alle infrastrutture, sì alla crescita, perché le infrastrutture sono un'idea di società", ha aggiunto Boccia. "Senza infrastrutture non c'è crescita. Se ai segnali di rallentamento dell'economia si aggiunge il no alle infrastrutture, il rischio di avere una caduta di fiducia è grande", ha osservato il presidente di Cna, Daniele Vaccarino. Ancora più duro contro l'esecutivo Gabriele Buia, presidente di Ance: "Sono assurdi certi discorsi retrogradi del governo. Stiamo mettendo il nostro futuro in mano a gente che non ha cuore l'Italia". "L'economia sta rallentando e questo per noi e' motivo di fortissima preoccupazione", ha affermato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio.



I No Tav: "Difendono solo una ricca commessa" - Di tutt'altro avviso sono invece gli attivisti contrari alla linea ferroviaria ad alta velocità. "Ben poco attivismo imprenditoriale si è visto quando la disoccupazione giovanile ha toccato il 40% o le infrastrutture da nord a sud sono crollate facendo vittime e feriti. Non abbiamo mai visto tante sigle riunirsi in altri momenti, dall'inizio della crisi globale per rilanciare l'economia".