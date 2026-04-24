Tasse, in salita di oltre il 6% le addizionali comunali e regionali

L'addizionale Irpef regionale ammonta nel 2024 a 16,2 miliardi di euro (+6,2% rispetto al 2023). L'addizionale regionale media varia da un minimo di 300 euro in Sardegna a un massimo di 790 euro nel Lazio. E' quanto emerge dagli ultimi dati del dipartimento delle Finanze anticipati da alcuni media, tra cui Repubblica e il Sole 24 Ore. L'addizionale Irpef comunale ammonta invece complessivamente a circa 6,6 miliardi di euro, in aumento del 6,4% rispetto al 2023, con un importo medio che varia dal minimo di 140 euro della Provincia Autonoma di Bolzano al massimo di 280 euro nel Lazio e nella Liguria.