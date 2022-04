Targhe estere senza limiti in Italia, ecco come risparmiare su Rc e bollo

Comprare un'auto è sempre più difficile perché scarseggiano le materie prime e i microchip, causa guerra e inflazione. Crescono, quindi, le richieste di auto a noleggio a lungo termine. E magari anche con

targa straniera.

Eh sì, perché sono cambiate le norme che volevano penalizzare i “furbetti della targa estera”, che scorrazzavano per le nostre città sperando di non pagare lee sborsando meno per l'. Per adeguarsi alle norme europee, nello specifico la Legge europea 2019 (la n. 238/2021) che ha modificato gli articoli 93, 94, 132 e 196 del Codice della strada. Cerchiamo di capire cosa cambia.

IL NUOVO REGIME

veicolo con targa straniera

obbligo di immatricolazione del mezzo

superbollo

La nuova disciplina supera il divieto di guidare sul territorio nazionaleper chi risiede in Italia da più di 60 giorni, e propone invece l'in Italia entro tre mesi. Attenzione però perché l'obbligo è previsto solo nel caso in cui il residente in Italia coincida con il proprietario. Questa nuova norma, di fatto, apre a nuove possibilità per chi volesse aggirare le imposte, come per esempio il

L'UTILIZZATORE RESIDENTE IN ITALIA

utilizzatore del mezzo

contravvenzione

La nuova normativa europea individua chi è l', residente in Italia, al quale possono essere recapitate le multe. E con questo intervento si mira a cancellare l'abitudine a commettere infrazioni al volante di un'auto straniera, facendo affidamento sulla difficoltà di recapitare lain Italia. Ma si aprono nuove zone d'ombra, come segnalato anche da Il Sole 24 Ore, perché basta una lettera del proprietario per far circolare liberamente l'utilizzatore dell'auto residente in Italia, concedendo il comodato anche gratuito del mezzo.

I VANTAGGI FISCALI

30 giorni

Pra

scadenza temporale

bollo auto

superbollo

Se l'utilizzo del mezzo supera i, la nuova norma europea prevede la sua iscrizione nel nuovo Registro veicoli immatricolati all'estero, tenuto al, ma non c'è nessun limite temporale. Quindi l'auto con targa estera può essere guidata dall'utilizzatore italiano senza alcuna. Perché pensare a una soluzione come questa? Per pagare meno tasse. Il veicolo, infatti, non è soggetto al pagamento del, dell'imposta provinciale di trascrizione e neppure dalche occorre pagare per le supercar con potenza superiore a 185 kWh, ossia 252 Cv.

RC AUTO NEL PAESE DI IMMATRICOLAZIONE

assicurazione

imposta sulla Rc auto

Iva sulla vendita del veicolo

L'si paga nel Paese di immatricolazione dell'auto che, il più delle volte, prevede premi inferiori rispetto a quelli del Belpaese. Senza considerare il mancato introito fiscale delle Province, che incassano l'. Per concludere, ci smena anche lo Stato che non incassa l'. Un problema ulteriore con cui fare i conti per un settore, quello auto, che tra eco bonus spuntati e crisi di immatricolazione, pare sempre più in difficoltà.