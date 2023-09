Tajani: vogliamo che il Mediterraneo non sia cimitero di migranti | Da Cernobbio: "Serve una vera politica industriale della Ue"

Per Antonio Tajani "l'Europa per contare deve avere una forza economica e non solo commerciale.

"Si deve consentire alle imprese europee, attraverso "regole della concorrenza" con "un asticella più alta", "di competere a livello globale perché altrimenti le regole della Ue rischiano di soffocare le imprese europee a livello globale".

"Non ci deve essere una Europa a trazione di due o tre Paesi, si devono fare tutte le riforme, dobbiamo riformare il patto di Stabilità e arrivare a concludere l'unione bancaria". Dobbiamo "realizzare l'armonizzazione fiscale - ha aggiunto -, se vogliamo contare nel mondo dobbiamo avere un peso che non può essere soltanto quello dell'alto rappresentante o dei ministri. L'Europa per contare deve avere una forza economica, non solo commerciale deve avere la capacità di contare a livello industriale".

La Nuova via della seta non ha portato i risultati che ci attendevamo", ha aggiunto il ministro degli Esteri, ricordand i dati delle esportazioni italiane verso Pechino nel 2022, pari a "16,5 miliardi di euro" contrapposti ai "23 miliardi della Francia e ai 107 miliardi della Germania". Serve che il Parlamento faccia "una valutazione se rinnovare o meno la nostra partecipazione al progetto".