Capelli, quanto costa un taglio? Trento la città più cara, Napoli la più economica

Più in generale, gli italiani spendono 24 miliardi di euro all'anno per la cura del proprio corpo, tra trattamenti di bellezza, parrucchieri e prodotti vari, e solo per la voce "cosmetica" la spesa dei cittadini è aumentata del 31,5% in 10 anni. Nel 2023, viene riferito, gli italiani hanno investito complessivamente in bellezza e cura del corpo 24 miliardi di euro, in media circa 929 euro a famiglia - calcola Skineco -. Solo per la voce "cosmetica", che raggruppa prodotti per l'igiene, per il viso, per i capelli, profumeria, ecc., la spesa nei canali tradizionali, e-commerce e professionali si è attestata a 12,5 miliardi di euro, con una crescita del +31,5% in 10 anni (9,5 miliardi di euro nel 2013, a fronte di una inflazione nello stesso periodo pari al 10% per il comparto "Beni e servizi per la cura della persona", dato Istat). Un giro d'affari in costante crescita, considerato che le stime per il 2024 vedono il settore raggiungere i 13,5 miliardi di euro, con un aumento del +8% su anno.