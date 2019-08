Tabacco, Philip Morris tratta con Altria in vista di una maxifusione

Philip Morris ha avviato le trattative per una fusione con Altria, il produttore della Marlboro negli Stati Uniti, titolare anche del 35% di Juul, il marchio della sigaretta elettronica. Lo annuncia lo stesso colosso del tabacco, sottolineando però che ancora non ci siano garanzie che si raggiunga un accordo. L'operazione che le aziende stanno studiando è tutta in titoli azionari.