Superbonus, Ance: "Non possiamo aspettare un'altra settimana" | Mef: "Urgente intervenire, anche sui crediti"

Per il Mef si è trattato di un confronto "propositivo" tra governo e associazioni. Nella riunione è proseguito il dialogo "sulle possibili soluzioni per sbloccare i crediti fiscali rimasti incagliati". Le varie proposte "verranno approfondite e valutate in vista della convocazione di un prossimo nuovo incontro tecnico". Condivisa con le associazioni è "l'urgenza di intervenire individuando strumenti in grado di dare tempestiva risposta al settore delle imprese edili".