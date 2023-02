Superbonus, governo conferma detrazioni d'imposta per bonus edilizia | Per lo sblocco dei crediti incagliati ok utilizzo degli F24

Al termine dell'incontro sul Superbonus a Palazzo Chigi, il governo conferma "la permanenza dei bonus per l'edilizia nella forma delle consuete detrazioni d'imposta dalla dichiarazione dei redditi".

In una nota, l'esecutivo "ribadisce quindi il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme". Come riferito dalle associazioni di categoria, inoltre, la strada indicata dal governo per lo sblocco dei crediti incagliati è l'utilizzo degli F24.