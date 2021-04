Super League, Juve vola in Borsa: il titolo chiude con un balzo del 17,8%

ipp

La spinta della Super League fa volare la Juventus a Piazza Affari dove il titolo chiude con un balzo del 17,85% a 0,91 euro. La capitalizzazione raggiunge così gli 1,22 miliardi di euro. Corre a Wall Street anche il Manchester United (+9,53% a 17,7 euro a seduta ancora in corso). Trascurati invece gli altri due club italiani quotati in Borsa, che non fanno parte della Superlega: Roma (+0,17%) e Lazio (+0,18%) chiudono in leggero rialzo.