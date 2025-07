StMicroelectronics acquisisce i sensori Mems di NXP per 950 milioni di dollari

StMicroelectronics ha annunciato l'acquisizione del ramo d'azienda di NXP dedicato ai sensori Mems (Micro-Electro-Mechanical Systems), in una transazione interamente in contanti del valore massimo di 950 milioni di dollari. Di questi, 900 milioni saranno versati subito, mentre i restanti 50 milioni sono vincolati al raggiungimento di specifici traguardi tecnologici. L'operazione sarà finanziata con la liquidità attualmente disponibile e, secondo quanto comunicato dalla società, avrà un impatto positivo sull'utile per azione di ST. Il portafoglio acquisito include prevalentemente sensori destinati al settore automotive, sia di tipo passivo (come quelli per gli airbag) sia attivo, utilizzati nei sistemi di controllo della dinamica del veicolo e nella stabilità. Sono compresi anche dispositivi per il monitoraggio, come quelli per il controllo della pressione degli pneumatici (TPMS), la gestione del motore, il comfort di guida e la sicurezza. Oltre all'ambito automobilistico, la gamma comprende anche sensori di pressione e accelerometri destinati a impieghi industriali.