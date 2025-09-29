Logo Tgcom24
Economia
Il 62% degli occupati interessato da ammortizzatori sociali

Stellantis, Fiom: "In 4 anni in Italia persi 9.656 lavoratori"

29 Set 2025 - 12:30
© Ufficio stampa Stellantis

© Ufficio stampa Stellantis

Tra il 2020 e il 2024 il saldo occupazionale degli stabilimenti italiani del gruppo Stellantis è negativo e pari a 9.656 lavoratori. Lo ha detto il leader della Fiom Michele De Palma. Parlando di dati ha aggiunto che "14 miliardi sono state le risorse investite dall'azienda nei dividendo per gli azionisti negli ultimi quattro anni" e "a oggi il 62% dei lavoratori di Stellantis è interessato da ammortizzatori sociali. Queste sono le cifre di un fallimento". Secondo la Fiom "questo fallimento è stato determinato dalle scelte compiute dalla proprietà e dall'amministratore delegato Tavares". 

