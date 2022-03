Stellantis ferma la produzione a Melfi: stabilimento chiuso fino al 14 marzo

Lo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) resterà fermo fino al 14 marzo.

Lo ha comunicato l'azienda giustificando la decisione con il "perdurare della crisi per l'approvvigionamento dei semi conduttori". In un comunicato congiunto i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf, al termine di un incontro tra la direzione aziendale e le Rsa della fabbrica lucana dicono: "Una situazione aggravata ancor di più dalla difficile situazione politica internazionale e dai preoccupanti teatri di guerra che si stanno sviluppando in Ucraina".