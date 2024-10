Cambio ai vertici di Stellantis, avviato processo per successore di Tavares

Stellantis annuncia una rivoluzione ai vertici con "cambi mirati" per rafforzare l'attenzione sulle priorità aziendali e affrontare le sfide globali dell'industria automobilistica. Il rimpasto vede la nomina di Doug Ostermann a chief financial officer al posto di Natalie Knight. La società, inoltre, conferma di aver avviato il processo per identificare il successore dell'amministratore delegato Carlos Tavares, quando terminerà il suo mandato agli inizi del 2026. Intanto, dopo i bassi livelli di produzione di Stellantis in Italia, Tavares sarà in audizione alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato.