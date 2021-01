Stellantis, assemblea generale Psa da ok a nozze con Fca

Via libera dell'Assemblea generale di Psa alle nozze con Fca. La creazione di Stellantis è stata approvata con il 99,85 per cento dei voti. "Un'assemblea storica", hanno esultato i dirigenti di Psa. "Ora sarà presto possibile indicare la data per la fusione", ha aggiunto l'amministratore delegato di Psa Carlos Tavares. I titoli delle due società hanno subito cominciato a salire in Borsa dopo l'ok francese.