Stellantis: 500 ibrida a Mirafiori dal 2026 

Stellantis produrrà la 500 ibrida a Mirafiori dal 2026, mentre in tempi brevi arriverà la Jeep Compass a Melfi.

Lo ha reso noto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ai sindacati. "Questi annunci - spiega inoltre Stellantis in una nota - si aggiungono a quelli recenti relativi a una nuova generazione di batterie per rendere l'iconica Fiat 500e ancora più attraente per i clienti e all'estensione industriale della Fiat Panda ibrida a Pomigliano".