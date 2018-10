Standard and Poor's: cambiare legge Fornero minaccia conti pubblici

Il governo italiano ha deciso di annullare in parte la legge Fornero: dato l'importante cambiamento demografico in corso nel nostro Paese, "la misura del governo, se attuata in pieno, invertirà i guadagni della precedente riforma e minaccia la sostenibilità di lungo termine dei conti pubblici". Lo afferma Standard and Poor's dopo aver tagliato l'outlook dell'Italia. Per l'agenzia di rating il piano dell'esecutivo si base su stime del Pil ottimiste.