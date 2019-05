Spread, scintille tra Salvini e Bankitalia | Tria e Conte: Non è nostra ossessione

La posizione di Bankitalia - Visco ha anche sottolineato come lo spread italiano sia "sopra 270 punti base, più del doppio del livello di inizio 2018, prima delle elezioni politiche" e l'alto livello del debito "espone l'Italia alla volatilità del mercato finanziario". Una strategia credibile per ridurre il livello del debito nel medio termine, dunque, "non può più essere rinviata" anche perché "se l'aumento degli interessi persiste, peserà inevitabilmente sul costo del debito", e quindi sulla spesa pubblica.



Lo spread, in ogni caso, secondo quanto suggerisce "l'andamento dei premi sui Credit default swaps, è salito a seguito sia dell'aumento dei rischi di credito sia dei rischi di ridenominazione dei titoli in una diversa moneta" rispetto all'euro. La "speranza" del governatore della banca d'Italia è quindi che, dopo le elezioni europee, "si ristabiliranno le condizioni per riprendere l'agenda delle riforme e spingerla avanti con rinnovato vigore.



Tria sulla difensiva - Da Bruxelles dove partecipa all'Eurogruppo, il ministro dell'economia Giovanni Tria ha rassicurato investitori e giornalisti sulla tenuta del mercato obbligazionario italiano: "Sui titoli di Stato italiani molte persone hanno fatto un sacco di soldi, sono uno dei titoli che rende di più, è un problema per l'Italia che paga alta tassi di interessi, ma è un buon affare per chi acquista". Anche alla luce del fatto che lo sforamento dei parametri comunitari non è all'ordine del giorno. "Non credo proprio" ha risposto il ministro a chi gli chiedeva conferma di uno sforamento al 140% del rapporto debito/Pil. "C'è un Def, documento di economia e finanza - ha risposto Tria -, che è stato aprovato dal Governo e dal Parlamento. E il Parlamento com'è noto chiede di non aumentare l'Iva, ma tutto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica specificati nel Def". "Quindi - ha proseguito il ministro - il governo sta lavorando per attuare quello che c'è scritto nel Def. Credo che tutti debbano leggere i documenti del governo, e i documenti ufficiali che dicono questo". Quanto all'aumento dello spread, "è chiaro - ha commentato Tria - che in campagna elettorale i mercati finanziari sono un po' in fibrillazione; però i fatti per ora sono questi, quindi ci atteniamo questi obiettivi".



Conte in soccorso di Tria - Sul tema non è mancato l'intervento del premier Giuseppe Conte presente a un evento alla Nuvola a Roma: "Sullo spread il premier la pensa sempre allo stesso modo. Ha rilevanza e speriamo che scenda sempre più in basso. La preoccupazione c'è, lo stiamo monitorando ma non siamo ossessionati".