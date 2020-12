L'arte di lavorare il cashmere della Gori Maglieria Pregiata

"La nostra forza - prosegue - è l'artigianalità: lavoriamo solo su macchine manuali. Lavorare un filato pregiato e prezioso come il cashmere necessita infatti questa particolare cura".

"I nostri prodotti sono pensati per chi voglia un capo unico: realizziamo infatti tutto su misura", racconta ancora Silvia spiegando l'unicità non è riservata solo agli umani, ma è pensata anche per gli amici a quattro zampe. La Gori Maglieria Pregiata infatti da alcuni anni ha realizzato anche la "Isi Pet", una linea di vestiti in cashmere per cagnolini.

ARTIGIANO IN FIERA LIVE

www.artigianoinfiera.it