All'Artigiano in Fiera gli antichi sapori del territorio con CRA Formaggi

"Selezioniamo in maniera certosina oli ed erbe aromatiche per poter realizzare affinature e stagionature in grado di stupire il palato dei clienti - spiega Claudio Buccelli, titolare della CRA Formaggi -. Affinché ciò avvenga utilizziamo ancora tecniche rispettose della tradizione casearia nostrana conservando i prodotti in contenitori di legno o terracotta poi sotterrati oppure lasciati stagionare nel fieno".

"Con i miei prodotti spero di riuscire a trasmettere ai miei clienti - prosegue - la passione che metto nel lavoro per la realizzazione dei miei formaggi".

