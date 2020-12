Artigiano in Fiera, viaggio nel mondo del Panettone 1 di 15 2 di 15 3 di 15 4 di 15 5 di 15 6 di 15 7 di 15 8 di 15 9 di 15 10 di 15 11 di 15 12 di 15 13 di 15 14 di 15 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Come tradizione, con l'arrivo di Artigiano in Fiera si comincia a sentire l'atmosfera del Natale. La versione Live della kermesse non fa eccezione e anche quest'anno l'Artigiano offre l’occasione di scoprire la grande varietà italiana del dolce natalizio più amato, sua maestà il panettone. All’interno della sezione dedicata ai prodotti enogastronomici sono numerose infatti le proposte, che si possono facilmente ricercare grazie al percorso guidato "Panettoni e dolci in festa".