Il mondo dell'arredo ad Af, creatività e funzionalità a portata di click

Su Artigiano in Fiera Live prosegue il grande viaggio lungo l’Italia del bello e del buono con oltre 2.900 prodotti in rappresentanza di centinaia di artigiani (sono oltre 500 le micro imprese che hanno aderito alla piattaforma). Particolarmente interessante e ricca di ispirazioni è la sezione dedicata all’arredo della casa e alle idee originali per rendere l’ambiente domestico un luogo personalizzato in ogni suo dettaglio.

Seguendo infatti il percorso consigliato dalla piattaforma Artigiano in Fiera Live, si possono scoprire prodotti per rivestimenti, tavoli e sedie per le stanze della casa, ma anche arredi outdoor realizzati in ferro battuto o rivestiti dalle famose ceramiche di Caltagirone. Creatività e funzionalità a portata di click: artigiano in Fiera Live rappresenta infatti uno showroom virtuale dove trovare l’eccellenza del design italiano, anche per quanto riguarda l’arredo.

Il viaggio in Artigiano in Fiera Live, liberamente accessibile in qualunque momento della giornata, può avvenire sia attraverso la consultazione per territori sia per categorie merceologiche (abbigliamento e accessori, alimentari, bevande, prodotti per la casa, gioielleria, salute e bellezza, tempo libero, oggettistica). Ogni artigiano si presenta in un video da 90’’ secondi, accompagnato da un altro filmato da 60’’ che apre virtualmente il laboratorio, mostrando la lavorazione dei prodotti, acquistabili poi in pochi click. Le spese di spedizione sono gratuite fino al 20 dicembre per tutti gli acquisti oltre la soglia di 39 euro per artigiano.

