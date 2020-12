Af, la riscoperta dei vitigni valdostani passa per la Corea

Un'azienda che nasce con l'idea di valorizzare e utilizzare le vecchie vigne. Così Chul kyu Peloso, nato in Corea ma valdostano d'azione, racconta come ha preso viga la Cave Monaja che oggi produce in Valle d'Aosta vini che nascono dalla tradizione e dal territorio, utilizzando vitigni autoctoni.

"Sono nato in Corea ma valdostano di adozione - spiega Così Chul kyu -. Ho studiato enologia ad Alba e nel 2018 ho deciso di seguire i miei sogni fondando Cave Monaja. L’azienda lavora seguendo un concetto di massimo rispetto per il ciclo naturale della vita adottando tutte le attenzioni applicate alle certificazioni bio come anche una particolare attenzione alla sostenibilità come principio da perseguire in ogni piccola scelta quotidiana.

"Il cuore dell’azienda - spiega Chul kyu - è rappresentato da una vite di oltre 300 anni, nella frazione di Farys in Valle d’Aosta e subito inserita tra le piante monumentali della Valle d’Aosta. Tutti i piccoli appezzamenti gestiti dall’azienda si trovano nell'area centrale della Valle d'Aosta a un’altitudine compresa tra i 500 e i 1000 metri slm: da qui la definizione di viticoltura eroica."

