All'Artigiano in Fiera lo splendore della creatività di Rina Mann

Bigiotterina nasce dalla passione di Rina Mann per il mondo degli accessori. Dalle sue mani nascono creazioni che hanno come protagonisti la luce ed i riflessi di colore che illuminano pietre incastonate su supporti dalle forme tanto uniche quanto originali.

"La mia attività ha preso vita circa dieci anni fa quando mi sono imbattuta in dei cristalli di Swarovski - racconta Rina -. Li ho comprati senza nemmeno sapere come li avrei utilizzati. Ma mi sono messa al lavoro cercando la strada per renderli ancora più unici".

La collezione realizzata da Rina per la sua "Bigiotterina" è composta da ciondoli, anelli, orecchini, bomboniere e tanti altri accessori. Per realizzare i meravigliosi effetti che rendono uniche le sue creazioni utilizza materiali sicuri, anallergici e fatti per durare nel tempo: acciai, resine e gli eleganti cristalli di Swarovski.

