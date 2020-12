Artigiano in Fiera Live, il viaggio continua tutto l'anno

Artigiano in Fiera Live , la nuova piattaforma online che consente agli utenti di conoscere le aziende artigiane, visitarne virtualmente i laboratori e acquistarne i prodotti, vivrà tutto l’anno. La versione online della kermesse è una vetrina mai realizzata prima per il Made in Italy : un collettore digitale di storie di cultura di impresa, strutturato appositamente per offrire uno specchio reale del patrimonio umano e del tessuto produttivo del Paese .

I numeri dell'Artigiano in Fiera Live Per la prima volta oltre 500 imprese hanno aderito ad un portale dedicato esclusivamente al racconto delle loro arti e dei loro mestieri. La piattaforma consentirà sempre a tutti, a partire dai visitatori dell’evento fisico Artigiano in Fiera quest’anno annullato a causa dell’emergenza sanitaria, di rimanere sempre in contatto con una selezione di artigiani che continueranno ad incrementare con nuovi innesti di prodotti acquistabili, oggi più di 3mila già disponibili.

L'operazione che ha permesso anche in questo anno così particolare di dar vita all'Artigiano in Fiera ha richiesto un lavoro di tale valore e complessità che solo i numeri possono spiegare: 11 società, 275 professionisti al lavoro tra l’infrastruttura tecnologica (programmatori e project manager), i contenuti (180 videomakers inviati presso le aziende aderenti, writers, editors e commerciali) e la comunicazione.

In meno di un mese 4 milioni di visualizzazioni E anche quest'anno l'affetto del pubblico non si è fatto desiderare: dal 28 novembre, giorno della messa online della piattaforma, il pubblico ha letteralmente preso d’assalto le sezioni e i percorsi dedicati agli artigiani e ai loro prodotti. L’entusiasmo è confermato anche dai primi dati relativi ai click: circa un terzo del pubblico tradizionale di Artigiano in Fiera ha navigato all’interno della piattaforma, generando complessivamente 4 milioni di visualizzazioni.

Intiglietta: "Artigiano in Fiera Live ci accompagnerà fino alla prossima edizione 'fisica" che si terrà dal 4 al 12 dicembre 2021" “Abbiamo dato un volto al Made in Italy e al tessuto produttivo del Paese – spiega Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa -. Una parte del pubblico di Artigiano in Fiera, che ha sempre amato e riconosciuto questo mondo, ha colto l’opportunità di mantenere vivo questo collegamento. Desideriamo mantenere questa proposta, dilatandola in termini di presenze e di proposte nel corso dell’anno, fino a diventare uno strumento parallelo a supporto della manifestazione fisica, che nel 2021 si terrà a Fiera Milano dal 4 al 12 dicembre”.

ARTIGIANO IN FIERA LIVE

www.artigianoinfiera.it