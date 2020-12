All'Artigiano in Fiera l'arte di colorare con Painting Velvet

L'avventura di Painting Velvet, azienda di Arenzano (Genova) che produce Color Velvet, inizia nel 1994 quando il fondatore Franco Lamperti comincia a girare mercatini e piccole fiere con i suoi quadri da colorare: particolari stampe in velluto su stampa assorbente. Se nasce come un prodotto pensato per i più piccoli, poco alla volta Color Velvet si rivela un'idea apprezzata anche dai grandi ed oggi il prodotto è distribuito in tutta Europa.