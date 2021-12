Wanos Wood&Design, dalla Calabria gli artigiani del legno 2.0

"Abbiamo iniziato quasi per gioco nel 2015, pubblicando le nostre creazioni sui social. Poi ci siamo resi conto che avevano un certo risconto e la nostra avventura è partita". Così nasce Wanos Wood&Design, una realtà che affonda le proprie radici nel territorio (Crotone) e nella tradizione, ma che guarda lontano. "Ci definiamo artigiani 2.0 - spiega Matteo Gentile, socio fondatore dell'azienda -, perché teniamo un piede nella tradizione e l’altro nell’innovazione". All'Artigiano in Fiera presentano in anteprima una nuova lampada e portano la loro collezione vintage realizzata con materiali sostenibili.