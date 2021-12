All'Artigiano in Fiera il viaggio tra i migliori panettoni artigianali italiani

L'arrivo de L'Artiginao in Fiera è da sempre sinonimo dell'avvicinarsi del Natale e, se si dice Natale, non si può non pensare al panettone. Ed ecco che alla kermesse milanese è possibile viaggiare tra il meglio della produzione Italiana in fatto di panettoni artigianali. Nei padiglioni della manifestazione, in programma fino a domenica prossima 12 dicembre, sono disponibili infatti tantissimi prodotti artigianali realizzati in tutto il Paese, e che hanno portato a Milano la loro interpretazione del dolce natalizio più amato dagli italiani.