Af, le Nacatole di zia Marcella: una storia di famiglia

La famiglia riunita in cucina, la zia Marcella che cucina e un'idea: portare le nacatole anche oltre le mura domestiche. Parte così l'avventura di Marcella Oliva, l’artigiana de "Le Nacatole di zia Marcella". Da allora, siamo nel 2015, i prodotti di zia Marcella si sono fatti conoscere in Calabria e oltre e oggi l'offerta si amplia ulteriormente. All'Artigiano in Fiera 2021, zia Marcella presenta infatti un nuovo prodotto: un biscotto artigianale alle essenze del territorio, bergamotto e anice.