Snam, via al piano al 2026: investimenti per 10 miliardi di euro

Più investimenti per la sicurezza energetica

L'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, annuncia quindi ch la società "aumenterà gli investimenti in maniera significativa rispetto al passato, al fine di rafforzare le nostre infrastrutture e contribuire alla maggiore sicurezza energetica del Paese per i prossimi anni e per l'orizzonte più lontano". "Il 2022 è stato un anno di svolta per il sistema energetico globale - spiega - e in uno scenario di incertezza e volatilità estrema, Snam è stata in grado di garantire il massimo supporto per far fronte all'emergenza, costruendo i presupposti per le azioni necessarie alla gestione del prossimo futuro".