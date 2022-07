Smart working, cosa cambia ad agosto: tutte le scadenze

Il mese di agosto porterà importanti novità in fatto di smart working.

Prima di tutto, il 31 luglio decade il diritto di lavorare in modalità agile al 100% , anche in assenza di accordi individuali, per quelle categorie di lavoratori a cui era riconosciuto. A fine agosto invece scadono le modalità di comunicazione semplificata per i dipendenti privati. Ecco i dettagli.